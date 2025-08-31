Calciomercato Como: Stefan Posch a un passo, accordo chiuso con il Bologna

Calciomercato Como: Posch a un passo, accordo fatto con il Bologna. Tutti gli aggiornamenti sull’operazione

Il Como è pronto ad accogliere un rinforzo di spessore per la propria difesa: Stefan Posch, terzino destro austriaco classe 1997, è ormai a un passo dal vestire la maglia biancoblù. Nelle ultime ore, la dirigenza lariana ha trovato un accordo totale con il Bologna, club con cui il giocatore ha disputato le ultime stagioni in Serie A, per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore sosterrà oggi le visite mediche di rito, preludio alla firma del contratto che lo legherà ufficialmente al Como. L’operazione prevede un prestito oneroso da 500mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la volontà del club lombardo di puntare con decisione sul giocatore.

Posch, 1,88 m di altezza e grande fisicità, è un difensore duttile capace di giocare sia come terzino destro che come centrale. Cresciuto calcisticamente in Austria, ha militato nell’Hoffenheim in Bundesliga prima di approdare in Italia nel 2022. Con il Bologna ha collezionato presenze di rilievo, distinguendosi per solidità difensiva e capacità di inserimento offensivo.

Il trasferimento al Como arriva dopo che il giocatore era stato vicino a un accordo con il Sassuolo, club neroverde che aveva mostrato forte interesse nelle scorse settimane. Tuttavia, l’inserimento deciso della squadra allenata da Cesc Fàbregas – ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi tecnico dei lariani – ha cambiato le carte in tavola. Già a gennaio il Como aveva provato a portare Posch sul lago, senza però riuscirci.

Con questo innesto, il Como conferma la propria ambizione di consolidarsi in Serie A, puntando su profili internazionali e di esperienza. L’arrivo di Posch, unito agli altri movimenti di mercato estivi, rafforza un reparto difensivo che dovrà affrontare un campionato competitivo e ricco di insidie.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, ma l’operazione è ormai definita: Stefan Posch è pronto a diventare un nuovo protagonista della stagione del Como.