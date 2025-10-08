Calciomercato Como, dalla Spagna: il Real Madrid ha deciso cosa fare con Nico Paz. Il talento argentino verso il ritorno a ‘casa’

Il Real Madrid non ha mai smesso di seguire il percorso di Nico Paz e, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, l’intenzione di riportare il talento argentino a “casa” è sempre più concreta. L’esplosione del centrocampista con la maglia del Como in Serie A ha convinto la dirigenza guidata da Florentino Pérez che il suo ritorno sia un tassello fondamentale per proseguire il processo di ringiovanimento e rafforzamento della rosa.

Ceduto al club lombardo nell’estate del 2024 per circa 6 milioni di euro, Paz si è rapidamente affermato come uno dei talenti più brillanti del campionato, tanto da vincere il premio come miglior giocatore Under 23 della Serie A nella sua prima stagione. Questo inizio di stagione 2025/26 ha confermato la sua crescita esponenziale: nelle sue prime 7 presenze ufficiali tra campionato e Coppa Italia, ha già messo a referto 3 gol e 3 assist, diventando il fulcro del gioco della squadra di Cesc Fàbregas e vedendo il suo valore di mercato schizzare oltre i 50 milioni di euro.

Il Real Madrid, tuttavia, osserva questa crescita da una posizione di assoluto privilegio. Al momento della cessione, il club si è assicurato una complessa clausola di riacquisto: come confermato da più fonti, i Blancos potranno esercitare il diritto di riportarlo a Madrid nell’estate del 2026 per una cifra prestabilita di 9 milioni di euro. Se decidessero di attendere fino al 2027, l’esborso salirebbe a 10 milioni. Cifre non in linea col valore del giocatore ma al momento non oggetto di nuove contrattazioni. Un’operazione strategicamente perfetta, che consentirebbe di riacquistare un giocatore dal valore decuplicato per una frazione del suo costo attuale.

Questo piano si inserisce perfettamente nelle strategie future del club. L’eventuale ritorno di Paz, cresciuto nella canteramadridista e ora giocatore formato e pronto per palcoscenici importanti, permetterebbe al Real Madrid di coprire il vuoto che potrebbe essere lasciato da un possibile addio di Dani Ceballos, il cui ruolo nella squadra si è ridotto. Sebbene le due operazioni non siano direttamente collegate, il rientro di Nico Paz rappresenterebbe un colpo mirato, riportando nella capitale un talento di casa, pronto a inserirsi nelle rotazioni e a diventare un protagonista del futuro.