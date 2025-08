Calciomercato Cremonese, cosa manca ancora per completare la squadra? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: ultimi ritocchi alla rosa in vista dell’esordio stagionale

La Cremonese continua a lavorare intensamente per farsi trovare pronta all’inizio della stagione 2025/26, con un calendario sempre più definito e ricco di impegni cruciali. Dopo aver concluso positivamente il ritiro di Livigno, la squadra guidata da Davide Nicola è rientrata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per prepararsi al meglio alla prossima amichevole contro la Reggiana, in programma sabato 9 agosto allo stadio “Compagnoni” di Luzzara (ore 18:00). Un test importante in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo, previsto per sabato 16 agosto allo Zini.

Parallelamente al lavoro sul campo, tiene banco il Calciomercato Cremonese, con la dirigenza impegnata a definire gli ultimi tasselli per completare la rosa. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e profonda, capace di affrontare al meglio le sfide della nuova stagione. Il direttore sportivo Simone Giacchetta sta seguendo una strategia ben precisa: inserire un rinforzo per reparto.

Al centro delle attenzioni del Calciomercato Cremonese c’è la difesa. Il nome caldo è quello di Fali Candé, difensore classe 1998 reduce dall’esperienza con il Venezia. Dopo la retrocessione del club lagunare, il giocatore è in uscita e la Cremonese sembra in vantaggio sul Sassuolo, anch’esso interessato. Candé, capace di agire sia da centrale che da esterno sinistro, rappresenta un profilo ideale per dare maggiore solidità e versatilità al reparto arretrato.

Ma il Calciomercato Cremonese non si ferma qui. Dopo gli arrivi di Pezzella, Audero, Zerbin e Baschirotto, la società vuole chiudere almeno altri tre colpi: uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero concludersi già entro la prossima settimana, permettendo a Nicola di avere a disposizione l’intera rosa prima dell’inizio del campionato.

Intanto, anche fuori dal campo arrivano segnali positivi: la campagna abbonamenti sta registrando ottimi numeri, a conferma dell’entusiasmo crescente intorno alla squadra. La piazza crede nel progetto e il clima è quello giusto per una stagione da protagonista.

Con il conto alla rovescia ormai avviato, il Calciomercato Cremonese si conferma decisivo per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni. L’obiettivo è partire forte e restare competitivi fino alla fine.