Calciomercato Crotone, per l’attacco piace anche Mancuso dell’Empoli

Calciomercato Crotone: i rossoblù sono alla ricerca di un attaccante. Piace Mancuso dell’Empoli

In vista della seconda parte di stagione, in cui si dovrà lottare per la salvezza, il Crotone vuole rafforzarsi per lottare al massimo per restare in Serie A. Tra gli obiettivi c’è anche un attaccante con Andrea Pinamonti tra i preferiti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, tra i nomi in lista ci sarebbe anche quello di Leonardo Mancuso che tanto bene sta facendo con l’Empoli in Serie B. Occhio anche Farias dello Spezia, ma la trattativa appare complicata.