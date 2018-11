Darmian saluta lo United: la Lazio sfida la Roma

Calciomercato Lazio, fari puntati su Matteo Darmian per la difesa: il laterale del Manchester United piace anche alla Roma

Appare sempre più probabile l’addio di Matteo Darmian al Manchester United già nella finestra di gennaio. Il laterale difensivo non ha trovato spazio alla corte di Josè Mourinho ed è pronto a fare ritorno in Serie A: seguito dalla Juventus, negli ultimi tempi è finito nel mirino della Roma ma non solo…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il classe 1989 è un obiettivo della Lazio: il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di un’alternativa per la fascia destra di Simone Inzaghi e il rapporto qualità-prezzo lo stuzzica…