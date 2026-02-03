Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli

Calciomercato, doppia operazione definita: Kanté al Fenerbahçe ed En Nesyri all’Al Ittihad. Le ultimissime

Il trasferimento di Kanté al Fenerbahçe è ora ufficiale, lo conferma Fabrizio Romano. Il centrocampista francese ha firmato un contratto fino a giugno 2028, dopo aver risolto il precedente accordo con l’Al Ittihad. L’operazione ha richiesto l’intervento della FIFA, che ha dato il via libera definitivo solo dopo aver verificato e approvato la documentazione tra i due club.

Per il Fenerbahçe si tratta di un innesto di enorme peso tecnico e carismatico: Kanté porta con sé esperienza internazionale, leadership e una capacità unica di influenzare entrambe le fasi di gioco. Il giocatore aveva un’unica destinazione in mente: vestire la maglia gialloblù.

Il club turco accoglie così uno dei centrocampisti più apprezzati dell’ultimo decennio, pronto a diventare un punto di riferimento immediato per la squadra e per i tifosi. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato

Simultaneamente, si sblocca anche un altro colpo. Il trasferimento di Youssef En Nesyri all’Al Ittiha, come riportato da Fabrizio Romano. Dopo giorni, la FIFA ha dato il proprio via libera attraverso il sistema TMS, permettendo così la conclusione dell’accordo tra il club saudita e il Fenerbahçe.

L’attaccante lascia Istanbul per una cifra compresa tra 14 e 15 milioni di euro, somma che il Fenerbahçe incasserà come parte dell’operazione. La trattativa aveva subito un rallentamento a causa di questioni burocratiche, poi risolte grazie ai contatti diretti tra le parti e l’intervento dell’organo internazionale. Un doppio movimento che ridisegna gli equilibri del mercato e apre una nuova fase per entrambe le società.

