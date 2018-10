La Gumina, Empoli-Juventus tra presente e futuro

Calciomercato Juventus, fari puntati su Antonino La Gumina: osservato speciale nella sfida di campionato contro l’Empoli

Reduce dalla vittoria di martedì contro il Manchester United in Champions League, la Juventus è attesa dalla sfida del Castellani contro l’Empoli, decima giornata di Serie A. Bianconeri a caccia di riscatto dopo il pari casalingo contro il Genoa, ma con un occhio al mercato: fari puntati su Antonino La Gumina, gioiellino della formazione di Andreazzoli.

Come sottolineato da Tuttosport, i bianconeri hanno già esercitato una sorta di prelazione sull’ex Palermo: il giovane attaccante e stanno monitorando da vicino il suo percorso di crescita nella prima stagione da titolare in Serie A. Una doppia motivazione, dunque, per l’Under 21: tra presente e futuro, la sfida con i bianconeri ha un significato particolare…