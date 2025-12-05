Calciomercato estero, tutti pazzi per Bouaddi! Il centrocampista classe 2006 del Lille incanta l’Europa e attira le big europee: dopo il Psg, anche dalla Premier interessate

Calciomercato estero, tutti pazzi per Bouaddi! Il centrocampista classe 2006 del Lille incanta l’Europa e attira le big europee. La situazione

Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2006 del Lille, è uno dei nomi più caldi del mercato invernale. Con 14 presenze in Ligue 1 e quattro in Europa League, Bouaddi sta impressionando per la sua rapida crescita e il suo talento cristallino, attirando l’interesse dei principali club europei.

Nonostante ciò, il Lille sembra deciso a non privarsene durante la finestra di gennaio e sta lavorando al rinnovo del contratto del giovane calciatore fino al 2029.

Arsenal e le altre big sulle tracce di Bouaddi

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Arsenal è il club che sembra più deciso a tentare l’affondo per il talento del Lille. I Gunners, sotto la direzione del direttore sportivo Andrea Berta, hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 45 milioni di euro per anticipare la concorrenza.

Oltre all’Arsenal, anche il Chelsea segue con grande interesse Bouaddi, mentre in Premier League altre squadre come le due di Manchester e Liverpool stanno monitorando con attenzione l’evoluzione della trattativa.

PSG e il futuro di Bouaddi

Anche il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Bouaddi, ma non è intenzionato a muoversi a gennaio. I parigini lo tengono comunque nella lista dei potenziali obiettivi per la prossima estate, specialmente nel caso di cessioni o infortuni nel reparto di centrocampo. Nonostante l’interesse delle grandi squadre, il Lille fa muro: il presidente Olivier Létang punta a trattenere il giovane talento almeno fino a fine stagione. Il club del nord della Francia valuta Bouaddi oltre 50 milioni di euro, una cifra che ritiene raggiungibile in estate, quando il mercato potrebbe diventare ancora più competitivo e le offerte aumentare.

Il futuro di Bouaddi, dunque, appare ancora incerto, ma le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il giovane centrocampista e per il Lille, che dovrà fare i conti con l’assalto delle big europee.

