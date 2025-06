Calciomercato estero, Coman può lasciare il Bayern Monaco. Interessi in Liga e in Premier, ma una squadra resta in pole

Calciomercato estero, Coman può lasciare il Bayern Monaco. Il Newcastle prova interesse per l’attaccante, ma l’Al-Hilal è in pole

Il Newcastle United è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della stagione 2025/26, che vedrà i Magpies nuovamente protagonisti in Champions League. Tra i profili valutati dalla dirigenza inglese c’è anche quello di Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco, in uscita dal club bavarese dopo anni ricchi di trofei.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla BILD, il trasferimento al St James’ Park non sarebbe al momento la priorità del 28enne francese. Coman sarebbe infatti più orientato a una destinazione fuori dall’Europa: il suo obiettivo sarebbe un trasferimento in Arabia Saudita, dove l’Al-Hilal si è già mostrata concretamente interessata.“Le voci su un possibile passaggio al Barcellona sono infondate – scrive il quotidiano tedesco –. Il club catalano non può permettersi l’ingaggio di Coman. Al contrario, l’opzione saudita è attualmente la più concreta”. Secondo la stampa tedesca, l’Al-Hilal avrebbe già avviato i primi contatti, pronta a mettere sul piatto un’offerta economicamente vantaggiosa, in linea con le recenti operazioni milionarie della Saudi Pro League.Il Newcastle, che ha manifestato un “interesse moderato”, resta dunque in secondo piano nelle preferenze dell’esterno francese, che privilegerebbe un ricco contratto in Medio Oriente. Il Bayern Monaco, intanto, è in attesa di ricevere un’offerta ufficiale e non si opporrà alla cessione, purché arrivi una proposta adeguata al valore del giocatore.Per il Newcastle si complica così una pista che sembrava interessante per rafforzare il reparto offensivo in vista della Champions League. I Magpies dovranno valutare rapidamente alternative, mentre Coman potrebbe diventare l’ennesima stella europea a sbarcare nella Saudi Pro League.