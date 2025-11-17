Calciomercato estero, Gallagher via dall’Atletico? Il centrocampista alimenta le voci del passaggio allo United: «Minutaggio? Non sono soddisfatto»

Calciomercato estero, Gallagher il centrocampista dell’Atletico Madrid vuole un ruolo da protagonista: le opzioni per il suo futuro sono ancora aperte

Conor Gallagher ha ammesso pubblicamente di desiderare un ruolo più significativo all’Atletico Madrid, alimentando le voci su un possibile trasferimento al Manchester United. Le note fragilità dei Red Devils a centrocampo hanno comprensibilmente portato il club a valutare diverse opzioni sul mercato. Gallagher, 25enne nazionale inglese, era già stato accostato allo United in estate, ma il trasferimento non si concretizzò poiché l’Atletico era disposto solo a una cessione a titolo definitivo.

Acquistato dal Chelsea, il suo club d’infanzia, nell’estate del 2024 per circa 34 milioni di sterline, Gallagher ha collezionato 50 presenze nella sua prima stagione in Spagna. Sebbene abbia continuato a giocare in ogni partita di questa stagione, i suoi minuti sono stati per lo più limitati a ingressi dalla panchina. Questa situazione ha fatto emergere indiscrezioni sul suo malcontento all’Atletico e ha riacceso l’interesse del Manchester United, data la loro necessità di rinforzare il centrocampo, in vista della finestra di mercato di gennaio. TalkSPORT ha riferito il mese scorso che l’Atletico valuta Gallagher 35 milioni di sterline, ma lo United continua a preferire un accordo di prestito, mentre il giocatore ha iniziato solo due partite di Liga in questa stagione.

Ora, l’ex capitano dei Blues ha affrontato le speculazioni sul suo futuro in un’intervista con AS, chiarendo le sue intenzioni. Ha risposto a una domanda sulla sua soddisfazione per il ruolo attuale, affermando: «No, no, certo che no. Non sono soddisfatto. Non credo che nessuno lo sia se non gioca quanto vorrebbe, ma continuerò a lavorare molto duramente per aiutare la squadra ogni volta che avrò l’occasione, e spero che arriveranno più opportunità per essere titolare».

Tuttavia, recenti rapporti indicano che lo United è anche interessato a Carlos Baleba del Brighton e Elliot Anderson del Nottingham Forest come centrocampisti centrali per la prossima estate. Con entrambi i giocatori valutati intorno ai 100 milioni di sterline ciascuno, l’interesse nei loro confronti suggerisce che lo United li considera le opzioni primarie per le future acquisizioni a centrocampo, rendendo la situazione di Gallagher ancora più complessa.

