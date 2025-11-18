Calciomercato Fiorentina, Comuzzo verrà ceduto a gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Calciomercato Fiorentina: occhi puntati su Diogo Leite per rinforzare la difesa. La società viola valuta il centrale dell’Union Berlino mentre resta incerto il futuro di Comuzzo

Il Calciomercato Fiorentina continua a entrare nel vivo, e uno dei nomi più discussi nelle ultime ore è quello di Diogo Leite, difensore centrale classe 1999 attualmente in forza all’Union Berlino. La Gazzetta dello Sport ha riportato come il club viola stia monitorando con attenzione il portoghese, considerato un profilo ideale per rinforzare un reparto arretrato che, in questa prima parte di stagione, ha mostrato più di una fragilità. Con 18 gol subiti in 11 partite, infatti, la difesa viola è finita sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza e di Raffaele Goretti, responsabile dell’area tecnica.

Il nome di Diogo Leite non è nuovo nell’ambiente del Calciomercato Fiorentina: già nella scorsa estate il club di Rocco Commisso aveva effettuato un sondaggio concreto per il difensore, salvo poi non riuscire a chiudere l’operazione. Oggi, però, le condizioni sembrano più favorevoli. Il contratto del giocatore con l’Union Berlino è in scadenza e questo potrebbe facilitare una trattativa, sia in termini economici che di tempistiche. La Fiorentina, dal canto suo, è alla ricerca di un profilo giovane ma già maturo, capace di portare solidità e personalità in un pacchetto arretrato che deve crescere per sostenere le ambizioni europee della squadra.

Un altro elemento che potrebbe accelerare le manovre di calciomercato della Fiorentina è la situazione legata a Tommaso Comuzzo. Il giovane difensore viola, uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile, potrebbe lasciare Firenze alla ricerca di maggior spazio. Il suo possibile addio renderebbe necessario l’arrivo di un nuovo centrale, e Diogo Leite rappresenta uno dei candidati più credibili per colmare questo eventuale vuoto.

Le qualità tecniche del portoghese, unite alla sua esperienza internazionale e alla sua età ancora favorevole a una crescita futura, sembrano rispondere perfettamente ai criteri fissati dalla dirigenza viola per il prossimo mercato. Non solo fisicità e senso della posizione, ma anche una buona capacità di impostare l’azione dal basso: caratteristiche molto apprezzate nello stile di gioco che la Fiorentina sta cercando di consolidare.

Sarà dunque interessante vedere come evolverà questa pista nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il Calciomercato Fiorentina si preannuncia molto attivo, e il nome di Diogo Leite potrebbe diventare uno dei temi centrali della sessione invernale.

