Calciomercato Fiorentina, Comuzzo e quello che sarà il suo futuro alla viola: tifosi preoccupati. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: il futuro di Comuzzo resta in bilico. La situazione attuale

Il Calciomercato Fiorentina è tutt’altro che chiuso, e uno dei nomi che continua a far discutere è quello di Pietro Comuzzo, giovane difensore classe 2005 che ha già attirato l’attenzione di diversi top club. Nonostante la permanenza attuale in viola, la società avrebbe già dato segnali di apertura a una possibile cessione in caso di offerta importante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina avrebbe fissato un prezzo superiore ai 35 milioni di euro per lasciar partire il suo talento difensivo. Una cifra che testimonia non solo la fiducia della dirigenza nelle qualità del giocatore, ma anche la volontà di monetizzare un’eventuale uscita in modo significativo. In questo contesto, il club non chiude le porte a nuovi scenari, specie con l’avvicinarsi degli ultimi giorni di mercato, spesso ricchi di sorprese e rilanci dell’ultimo minuto.

Calciomercato Fiorentina: occhi puntati su Comuzzo, ipotesi Milan sullo sfondo

Tra le squadre che hanno già valutato il profilo di Comuzzo c’è anche il Milan, che nei mesi scorsi avrebbe monitorato attentamente il difensore. Al momento non si registrano nuovi contatti ufficiali, ma nel Calciomercato Fiorentina, si sa, le situazioni possono evolvere rapidamente, soprattutto se dovesse inserirsi un club italiano o europeo disposto ad avvicinarsi alle richieste economiche dei viola.

La Fiorentina, dal canto suo, è consapevole di avere tra le mani un talento in grande crescita e non ha urgenza di venderlo. Tuttavia, un’offerta congrua potrebbe riaccendere i riflettori su Comuzzo, soprattutto se la società viola dovesse riuscire a individuare in tempi rapidi un sostituto all’altezza, capace di mantenere intatto l’equilibrio difensivo costruito negli ultimi mesi.

Calciomercato Fiorentina: ultimi giorni di valutazioni

Con la chiusura della sessione di mercato alle porte, il Calciomercato Fiorentina entra nella sua fase decisiva. La permanenza di Comuzzo non è garantita al 100%, ma tutto dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno. Per ora, il difensore resta a disposizione della squadra, ma i prossimi giorni potrebbero riservare colpi di scena.

Il futuro di Pietro Comuzzo è ancora tutto da scrivere, e la Fiorentina resta alla finestra, pronta a cogliere l’opportunità giusta.