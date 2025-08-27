Calciomercato Fiorentina, la risposta di Comuzzo nonostante le finestre arabe. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, Comuzzo dice no all’Al Hilal: il difensore resta (per ora)

Importanti sviluppi nel calciomercato Fiorentina, dove a tenere banco nelle ultime ore è stato il futuro del giovane difensore Pietro Comuzzo. Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini, la Fiorentina aveva ricevuto un’offerta clamorosa dall’Al Hilal di Simone Inzaghi, pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro cash per assicurarsi il talento classe 2005.

La società viola, valutata l’entità dell’offerta, aveva dato il suo consenso di massima all’apertura della trattativa, subordinandola però alla decisione finale del giocatore. Comuzzo, dal canto suo, si è preso qualche ora per riflettere attentamente sulla proposta. Ha discusso della possibile partenza con la sua famiglia e con l’entourage, valutando pro e contro di un trasferimento così importante, sia dal punto di vista economico che sportivo.

Alla fine è arrivata la scelta: Comuzzo ha detto no all’Arabia Saudita. Nonostante la cifra importante e l’interesse concreto dell’Al Hilal, il difensore ha deciso di restare ancora alla Fiorentina, almeno per il momento. Un segnale forte, che conferma l’attaccamento del giovane alla maglia viola e la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio europeo.

Negli ultimi due anni, Comuzzo ha collezionato 52 presenze con la Fiorentina, segnando anche un gol e mostrando una crescita costante sotto la guida tecnica dello staff gigliato. La sua scelta di rimanere ha conseguenze dirette anche su altri scenari del calciomercato Fiorentina: si raffreddano infatti le piste che portavano a Victor Lindelof, difensore attualmente svincolato, e a Diogo Leite dell’Union Berlino, entrambi monitorati come possibili sostituti nel caso di partenza del giovane centrale.

Tuttavia, il calciomercato Fiorentina resta in fermento. La posizione di Comuzzo potrebbe non essere definitiva: nelle ultime ore prima della chiusura delle trattative, diverse big italiane ed europee tengono gli occhi puntati su di lui. I 35 milioni offerti dall’Al Hilal dimostrano quanto il suo valore sia ormai riconosciuto anche a livello internazionale.

Per ora, però, Comuzzo resta a Firenze. La Fiorentina, e il suo pubblico, possono ancora contare su uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano, protagonista assoluto delle cronache del calciomercato Fiorentina di questa estate.