Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo

Calciomercato Fiorentina: per rinforzare la difesa la Viola pensa di riportare in Italia questo giocatore dalla Premier League. I dettagli

La Fiorentina guarda oltremanica per puntellare il reparto arretrato. In queste ore di calciomercato invernale, la dirigenza gigliata ha acceso i riflettori sulla Premier League, individuando un profilo giovane ma già noto al calcio italiano per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. Il nome finito sul taccuino degli uomini mercato viola è quello di Diego Coppola, difensore centrale attualmente in forza al Brighton.

La notizia: un interesse concreto

A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riportato, l’interesse della Fiorentina per il giocatore è reale. Non si tratta dunque di una semplice suggestione, ma di una pista che il club sta valutando con attenzione. Tuttavia, è bene precisare lo stato dell’arte della trattativa: al momento, non è stato ancora compiuto un passo concreto o ufficiale (come un’offerta formale ai Seagulls). Siamo nella fase dello studio e del sondaggio, ma il gradimento tecnico per il ragazzo è evidente.

Il profilo: chi è Diego Coppola

Classe 2003, Coppola è un “prodotto” del vivaio dell’Hellas Verona. Difensore centrale di grande stazza fisica (sfiora i due metri d’altezza), abile nel gioco aereo e roccioso nella marcatura, ha lasciato l’Italia la scorsa estate per tentare l’avventura nel campionato più competitivo del mondo. Il suo profilo rientra perfettamente nei parametri cercati dalla Fiorentina: giovane, italiano, con margini di crescita ma già con un bagaglio di esperienza accumulato in Serie A.

I numeri della stagione in Inghilterra

L’avventura inglese di Coppola sta vivendo una fase di adattamento. Alla sua prima stagione con la maglia del Brighton, il difensore non è ancora un titolare inamovibile, chiuso da gerarchie consolidate. Fino a questo momento, ha collezionato 5 presenze in Premier League, di cui solo 2 partendo dal primo minuto. Diverso il discorso nelle coppe nazionali: in Coppa di Lega (Carabao Cup), il tecnico gli ha dato fiducia schierandolo titolare in 3 occasioni su 3. Un ritorno in Italia potrebbe garantirgli quella continuità necessaria per la sua definitiva esplosione.