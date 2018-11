Borini alla Fiorentina: ecco l’alternativa a Gabbiadini e Sansone

Calciomercato Fiorentina, idea Fabio Borini per l’attacco: è l’alternativa a Manolo Gabbiadini e Nicolas Sansone, le ultime

Attaccante cercasi per la Fiorentina: il direttore dell’area tecnica è alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato e sta monitorando diversi profili per rimpolpare la rosa di Stefano Pioli. Piacciono molto Manolo Gabbadini e Nicola Sansone, ma non solo: fari puntati su Fabio Borini.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i viola stanno osservando da vicino la situazione dell’attaccante del Milan: non considerato una prima scelta da Gennaro Gattuso, potrebbe dare l’addio ai rossoneri dopo un anno e mezzo, attesi aggiornamenti…