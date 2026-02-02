Calciomercato Fiorentina, non solo Zappa. Per la viola spunta l’idea Nedeljkovic del Lipsia. I dettagli

Connect with us
Calciomercato Fiorentina, oltre a Zappa prende quota l’idea Nedeljkovic: nuova pista dal Lipsia e tutti i dettagli sull’operazione

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino e nelle ultime ore ha provato a sondare la pista che porta a Kosta Nedeljkovic del Lipsia. Il giovane serbo, classe 2005, ha collezionato 6 presenze tra Bundesliga e DFB Pokal in questa prima parte di stagione ed è attualmente in Germania in prestito dall’Aston Villa. Un profilo interessante, ma non semplice da raggiungere. Lo riporta Di Marzio.

Parallelamente, in casa viola resta viva anche l’opzione che porta a Gabriele Zappa del Cagliari. Il laterale rossoblù è da tempo nel mirino della dirigenza e continua a essere considerato una possibile alternativa per rinforzare le corsie difensive. La Fiorentina valuta attentamente le diverse soluzioni, cercando l’incastro giusto per completare il reparto.

Intanto, sempre per la difesa, la squadra di Paolo Vanoli si prepara ad accogliere Daniele Rugani dalla Juventus. Il centrale bianconero è atteso per le visite mediche nella giornata di oggi, 2 febbraio, passo decisivo verso la chiusura dell’operazione.

