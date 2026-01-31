Calciomercato Fiorentina, idea Rugani per la difesa: Vanoli aspetta il difensore. Le prossime mosse della Viola in questa finestra di gennaio

Il tempo stringe inesorabilmente e la Fiorentina deve colmare la lacuna nel reparto arretrato prima del gong finale. L’emergenza difensiva, acuita dalle assenze pesanti di Marí e Viti, ha spinto il tecnico Paolo Vanoli a lanciare un messaggio inequivocabile alla società dopo la sfida contro il Cagliari: serve un centrale, senza se e senza ma. Archiviate le piste che portavano a Diogo Leite (ormai promesso sposo della Lazio) e Axel Disasi (raffreddatasi la pista Chelsea), la dirigenza viola ha virato con decisione su un profilo di grande esperienza in Serie A: Daniele Rugani.

I Gigliati hanno bussato alla porta della Juventus per chiedere il difensore toscano classe ’94, considerato l’usato sicuro ideale per blindare la retroguardia.La trattativa si sta sviluppando sulla base di un prestito che prevede l’obbligo di riscatto al termine della stagione, una formula che potrebbe convincere i Bianconeri a lasciar partire il trentunenne. A parlarne è il Corriere dello Sport.

Centrocampo bloccato e il valzer delle punte

Se la difesa attende un volto nuovo, la mediana sembra destinata a rimanere invariata. In assenza di vere opportunità di mercato, la Fiorentina ha deciso di attingere alle risorse interne. Il ruolo di vice-Fagioli sarà coperto a rotazione da Cher Ndour, Rolando Mandragora e soprattutto Jacopo Fazzini. Il talentuoso classe 2003, cercato in passato dal Bologna, non si muoverà da Firenze, confermando la volontà del club di puntare sulla sua crescita.

Movimenti importanti, invece, sul fronte uscite offensive. M’Bala Nzola saluta definitivamente: l’attaccante angolano interrompe il prestito al Pisa per accasarsi virtualmente al Sassuolo. Molto più complessa la situazione degli esuberi pesanti. Il caso più spinoso riguarda Christian Kouame: l’ivoriano, gravato da un ingaggio da 1,7 milioni per altri 18 mesi, non ha ricevuto offerte concrete nonostante l’interesse di Genoa, Sampdoria e diversi club spagnoli (Osasuna, Valencia, Girona). Anche Abdelhamid Sabiri resta in bilico con solo un timido sondaggio del Grifone, mentre i giovani Luca Ranieri e Niccolò Fortini sono blindati e resteranno in riva all’Arno almeno fino a giugno.

