Calciomercato Fiorentina: per Jovic il nodo è l’obbligo di riscatto. I viola hanno chiesto tempo al Real Madrid

Stando a quanto riferito da AS c’è ancora distanza tra la Fiorentina e il Real Madrid per il trasferimento di Luka Jovic. I viola hanno chiesto tempo fino al 1 luglio per motivi di bilancio: Pradè vorrebbe un prestito senza obbligo, anche biennale.

Il Real invece vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro. In ogni caso la fumata bianca non è imminente.