Calciomercato Fiorentina, si sta trattando per la cessione di quel giocatore. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, Bianco verso il PAOK: affare in chiusura

Il calciomercato Fiorentina si muove anche in uscita. Tra i giovani che lasceranno temporaneamente il club viola c’è Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002, pronto a fare le valigie per trovare maggiore spazio e continuità. Dopo settimane di riflessioni e valutazioni, la situazione si è sbloccata nelle ultime ore grazie all’interesse deciso del PAOK Salonicco, club greco che ha accelerato bruscamente per chiudere l’operazione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il trasferimento di Bianco al PAOK è ormai a un passo dalla definizione. La formula sarà quella del prestito secco, senza diritto di riscatto, soluzione ideale sia per il giocatore che per la Fiorentina, che continua a puntare sul talento del ragazzo e vuole monitorarne la crescita da vicino, anche in un contesto internazionale.

Bianco, cresciuto nel vivaio viola, ha mostrato buone qualità ma ha faticato a trovare spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano, complice la forte concorrenza a centrocampo e la presenza di giocatori più esperti. Per questo motivo, in questa fase della carriera, un trasferimento temporaneo rappresenta l’opportunità giusta per mettersi in mostra con continuità.

Il calciomercato Fiorentina si conferma dunque attento anche alla valorizzazione dei giovani talenti. Nonostante le priorità siano legate agli eventuali rinforzi in entrata, soprattutto per completare la rosa in vista della stagione, la dirigenza viola non trascura l’importanza di far crescere i propri prospetti in contesti competitivi. Il campionato greco, con una squadra solida e ambiziosa come il PAOK, potrà offrire a Bianco minuti preziosi e un’esperienza significativa.

Nel frattempo, la Fiorentina continua a lavorare su più fronti per rafforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. La cessione temporanea di Bianco libera spazio nel reparto centrale e permette al club di fare valutazioni più lucide in ottica nuovi innesti. Il calciomercato Fiorentina, quindi, prosegue in modo strategico, cercando un equilibrio tra presente e futuro.

L’operazione Bianco-PAOK potrebbe essere ufficializzata a breve, segnando un altro passo importante nella sessione estiva del calciomercato Fiorentina, che resta uno dei più attivi e dinamici tra i club di Serie A.