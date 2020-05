Calciomercato Fiorentina: piace Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore della Juve, che si sta mettendo in mostra in Germania

Come riporta QS-La Nazione nella nuova Fiorentina che Commisso e Pradè intendono progettare per la prossima stagione, potrebbe esserci un posto anche per Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Moenchengladbach si sta mettendo in mostra in Germania dove ha collezionato 27 presenze e 8 gol.

Thuram è figlio dell’ex difensore di Parma e Juve ed è ambito da molti club europei. In Italia piace a Inter, Roma, Juve e Fiorentina appunto.