Pjaca-Fiorentina, si valuta il riscatto: le ultime

Calciomercato Fiorentina, si valuta il riscatto di Marko Pjaca: l’ultima parola spetta alla Juventus, le ultime sul croato

Alti e bassi: così è possibile riassumere questo avvio di stagione per Marko Pjaca con la maglia della Fiorentina. Il fantasista croato, pupillo del direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, è arrivato in estate dalla Juventus ma fin qui non ha convinto al 100 per cento: ma i viola valutano il riscatto, come sottolinea La Gazzetta dello Sport…

I gigliati hanno raggiunto un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, una cifra importante ma non fuori dai parametri. Attenzione però ai bianconeri: all’interno dell’accordo è presente una clausola di controriscatto fissata a 26 milioni di euro, l’ultima parola spetta alla Vecchia Signora…