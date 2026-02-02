Calciomercato Fiorentina, colpo Rugani: accordo in extremis con la Juve! Si insiste anche per Zappa: le ultime mosse dei toscani

La svolta decisiva è arrivata proprio a un passo dal gong finale. La Fiorentina ha chiuso l’operazione per Daniele Rugani, regalando a Paolo Vanoli il rinforzo difensivo atteso da settimane. Come riportato dall’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza toscana ha accelerato bruscamente dopo la sconfitta contro il Napoli, spinta dalla necessità di puntellare un reparto arretrato rimasto orfano di Pablo Marì e Mattia Viti. L’accordo con la Juventus è totale: il centrale classe 1994, corteggiato a lungo anche dalla Lazio, si trasferisce in riva all’Arno con la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 2 milioni, che diventerà obbligo in caso di salvezza.

Decisivo il lavoro diplomatico dei nuovi uomini mercato, Fabio Paratici e Roberto Goretti, che hanno sfruttato gli ottimi rapporti con Giorgio Chiellini e il club piemontese per sbloccare una trattativa che in passato si era sempre arenata. Rugani, che vanta oltre un decennio di militanza in bianconero, cerca il rilancio dopo una prima parte di stagione ai margini sotto la guida di Luciano Spalletti: per lui solo 8 presenze e un recente infortunio al polpaccio da cui dovrebbe recuperare per l’inizio di febbraio. La sua esperienza sarà vitale per una difesa che ha incassato 36 reti, un dato allarmante superato in negativo solo da poche squadre.

Con l’arrivo dell’ex Empoli, il quinto di questa sessione dopo Manor Solomon, Jack Harrison, Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, il mercato della Viola non si ferma. Nel mirino c’è un vice per Dodô: il nome caldo è Gabriele Zappa del Cagliari, ma manca l’intesa sulla formula con i sardi. In uscita, Robin Gosens ha respinto le lusinghe del Nottingham Forest, mentre la Roma continua il pressing sul giovane Nicolò Fortini.

