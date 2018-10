Ai microfoni di Fox Sports Argentina, Simeone ha parlato del suo futuro ipotizzando ad una sua possibile cessione

Fiorentina nel presente, ma Atletico Madrid nel futuro. Ecco il sogno di Simeone che, ai microfoni di Fox Sports Argentina, ha parlato di una possibile cessione. Per Simeone i Colchoneros sono qualcosa in più di una semplice squadra e questo l’ha ribadito nella sua intervista: «Giocare nell’Atletico sarebbe il massimo, è qualcosa che è in noi. Non ho mai avuto la possibilità di essere allenato da mio padre. Il ‘mio vecchio’ non mi ha mai parlato di questa possibilità. Lui CT dell’Argentina? Dice sempre che questo non è il momento, ma come giocatore mi piacerebbe vederlo dirigere la Nazionale. Penso che ogni argentino vorrebbe averlo, perché è un grande allenatore».

L’attaccante in forza ai Viola apre così ad una probabile cessione. Una cessione che i tifosi della Fiorentina non prenderebbero bene considerando il suo ottimo impatto nell’ambiente, nonché la crescente intesa con Chiesa. Ad ora non vi è nulla di concreto, ma chissà in un prossimo futuro.