Fiorentina News

Calciomercato Fiorentina, ufficiale l’arrivo dalla Juventus di Rugani! Ecco il comunicato ufficiale dei viola

Published

4 ore ago

on

By

rugani fiorentina

Calciomercato Fiorentina, è ufficiale: Daniele Rugani arriva dalla Juventus. Pubblicato il comunicato del club viola

È arrivata anche l’ufficialità: Daniele Rugani passa in prestito dalla Fiorentina alla Juventus. La nota ufficiale:

COMUNICATO – Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si dividono nuovamente.

Dopo il prestito annuale all’Ajax nella scorsa stagione, il difensore classe 1994 si trasferisce a titolo temporaneo alla Fiorentina in vista della seconda parte di questa annata.

Otto le sue presenze totali in bianconero in questi mesi, tra Champions League e Serie A. Presenze che gli hanno permesso di raggiungere quota 157, posizionandosi al quarto posto nella classifica dei giocatori bianconeri con il maggior numero di match disputati tra quelli attualmente presenti in rosa, alle spalle soltanto di Dusan Vlahovic (162), Weston McKennie e Locatelli (213, per entrambi).

Bianconero dal 2012, da quando è arrivato in prestito dall’Empoli, Daniele è diventato ufficialmente un giocatore di proprietà della Juventus al termine di quella stagione.

Oltre 150, come detto, le apparizioni con la nostra maglia in queste oltre dieci stagioni. Stagioni in cui, Rugani, ha vissuto anche diverse esperienze in prestito tra Italia (Empoli e Cagliari), Francia (Rennes) e più recentemente Olanda (Ajax).

Ora una nuova avventura lo attende.

Buona fortuna, Dani!”.

