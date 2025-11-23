Calciomercato Fiorentina, Mandas potrebbe essere un buon portiere viola? I toscani ci fanno un pensierino

Calciomercato Fiorentina: Mandas nel mirino, possibile affare con la Lazio a gennaio

Il calciomercato Fiorentina potrebbe riservare presto novità importanti, con il portiere Mandas della Lazio al centro delle trattative. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club biancoceleste e raccolto dalla redazione di La Lazio siamo noi, l’estremo difensore greco avrebbe ufficialmente richiesto la cessione al club di Lotito. La richiesta apre le porte a possibili trattative già nella sessione invernale di gennaio, con la Fiorentina pronta a sondare il terreno per un eventuale acquisto.

Mandas, lo scorso anno, si era affermato come titolare nella gestione di Baroni, guadagnandosi fiducia e continuità tra i pali della Lazio. Con l’arrivo di Sarri, però, il portiere greco è stato relegato a seconda scelta, trovandosi spesso fuori dalla formazione titolare. Questa situazione ha spinto Mandas a valutare con attenzione le opportunità sul mercato, cercando un club dove possa giocare con regolarità e continuare a crescere professionalmente.

Nel frattempo, il calciomercato Fiorentina guarda con interesse alla possibilità di rinforzare la porta in vista delle prossime stagioni. La squadra viola, infatti, deve pianificare con attenzione il futuro del reparto difensivo, considerando anche l’età e la continuità dei portieri attuali. L’inserimento di Mandas in questo contesto potrebbe rappresentare un’operazione strategica: un giocatore giovane, con esperienza in Serie A, pronto a essere protagonista e a offrire solidità tra i pali.

L’eventuale trattativa tra Lazio e Fiorentina si inserisce anche in una logica più ampia di mercato. Il club biancoceleste potrebbe valutare l’operazione come occasione per fare cassa o liberare spazio salariale, mentre la Fiorentina punta a rafforzare una posizione chiave senza dover ricorrere a soluzioni troppo costose. Entrambe le società hanno quindi interesse a trovare un’intesa che soddisfi le esigenze tecniche ed economiche.

Il calciomercato Fiorentina continua così a seguire con attenzione Mandas, pronto a valutare l’offerta della società viola. L’eventuale trasferimento, se concretizzato, rappresenterebbe un tassello importante per la Fiorentina e un’occasione per il portiere greco di rilanciarsi e trovare continuità, elementi fondamentali per proseguire la propria carriera al massimo livello.

