Dopo 12 giornate di Serie A, l’Inter si interroga sul rendimento dei suoi terzini: solo Asamoah si salva, Ausilio torna sul mercato

In casa Inter è tempo di primi bilanci dopo 12 giornate di Serie A: la squadra nerazzurra, a -9 dalla capolista Juventus, è terza in classifica con 25 punti. Spalletti, dopo un avvio difficile, ha trovato la quadra per far rendere al meglio i suoi giocatori, che in cambio gli hanno regalato 7 vittorie consecutive in campionato. Se alcuni elementi hanno brillato per continuità e prestazioni all’altezza, così non si può dire per altri: in particolare sono i terzini ad aver deluso. Paradossalmente a farlo sono stati quelli che da più tempo conoscevano già la squadra, come Dalbert e D’Ambrosio. L’ex Torino, infatti, che è in nerazzurro dalla stagione 2013/2014, ha disputato 9 gare, segnando un gol, ma non sorprendendo certo i tifosi: il suo rendimento non avrà mai picchi particolari.

Dalbert, invece, arrivato tra gli onori della cronaca la scorsa stagione, non ha mai pienamente convinto: sotto Spalletti ha finora collezionato 19 apparizioni tra Coppa Italia, Serie A e Champions, fornendo appena un assist. Non è un caso se l’Inter si è cautelata, prendendo a zero, lo svincolato Asamoah. Il ghanese, in questo senso, è la nota lieta e ha confermato lo standard a cui erano abituati alla Juventus. Si tratta di un giocatore affidabile in difesa, ma anche in grado di supportare la manovra offensiva. Asamoah, quindi, è l’unico a salvarsi nel pacchetto dei terzini, perché anche il neo acquisto Vrsaljko non sta impressionando in questo inizio di stagione. Arrivato per fare la differenza sulla fascia destra, il croato paga l’infortunio al ginocchio che lo ha bloccato tra settembre e ottobre: in stagione finora le apparizioni sono state appena 7 e un solo assist all’attivo.

Vista la situazione e gli obiettivi di stagione, non è da escludere un ritorno sul mercato di Ausilio. L’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente il pacchetto dei terzini: i nomi sono quelli di due italiani, da una parte Darmian, che ha la capacità di giocare su entrambe le fasce, e dall’altra Zappacosta. Il giocatore, attualmente al Chelsea, tornerebbe volentieri in Italia, così da farsi notare da Mancini ed essere chiamato in Nazionale.