Calciomercato Genoa, ci siamo! De Rossi pronto ad abbracciare il nuovo acquisto, tutti i dettagli

Calciomercato Genoa, fatta per l’ex compagno di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Il Genoa sembra aver individuato il nuovo guardiano dei pali. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossoblù ha raggiunto un’intesa per l’arrivo di Bento, portiere brasiliano attualmente all’Al Nassr. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro, cifra che il Grifone potrà decidere di investire al termine della stagione.

L’accordo tra le parti è già stato definito verbalmente e prevede una formula chiara: prestito immediato e opzione di acquisto a favore del Genoa. La dirigenza rossoblù ha accelerato nelle ultime ore per assicurarsi un profilo affidabile e di prospettiva, individuando in Bento il candidato ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Il trasferimento, tuttavia, potrà concretizzarsi solo dopo la partita odierna dell’Al Nassr. Il club saudita ha infatti concesso il via libera affinché Bento lasci la squadra soltanto al termine dell’impegno in programma. Una volta concluso il match, l’accordo verbale sarà messo nero su bianco, aprendo ufficialmente la strada al suo arrivo in rossoblù.

