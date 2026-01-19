Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico

Calciomercato Genoa: De Rossi ha fatto questo nome alla dirigenza per rinforzare la squadra rossoblù. Di chi si tratta

Il calciomercato invernale entra nel vivo e accende i riflettori su uno dei talenti più cristallini della nostra Serie A. Matteo Prati, metronomo del centrocampo del Cagliari, è diventato l’oggetto del desiderio di due piazze storiche pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni: Genoa e Torino. Il classe 2003 sembra essere in uscita dal club sardo, e le prossime ore potrebbero essere decisive per definire la sua prossima destinazione.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il Genoa e il “fattore” De Rossi

Secondo le indiscrezioni rilanciate dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Genoa fa sul serio. Alla base del forte pressing rossoblù c’è una motivazione tecnica e affettiva ben precisa: Daniele De Rossi. L’attuale tecnico del Grifone conosce perfettamente Prati dai tempi della comune esperienza alla SPAL. Fu proprio De Rossi a credere nelle qualità del ragazzo in Serie B, e ora vorrebbe riabbracciarlo in Liguria per affidargli le chiavi della mediana. Il Genoa sarebbe pronto a presentare un’offerta economica convincente, puntando sulla volontà del giocatore di ritrovare il suo mentore.

La contromossa del Torino: scambio con Anjorin

Sull’altra sponda della trattativa c’è il Torino, che non ha intenzione di restare a guardare. La strategia del club granata differisce però nella formula. La dirigenza piemontese avrebbe infatti messo sul piatto una contropartita tecnica per convincere il Cagliari: Tino Anjorin. Il centrocampista inglese di origini nigeriane, cresciuto nel Chelsea, potrebbe essere il profilo giusto per aggiungere muscoli alla rosa di Pisacane in Sardegna.

Giorni caldi: cash o contropartita?

La situazione è in rapida evoluzione. Da una parte l’offerta cash e il progetto tecnico cucito su misura da De Rossi al Genoa, dall’altra lo scambio proposto dal Torino. Il Cagliari riflette, consapevole di avere tra le mani un asset importante. La battaglia di mercato è appena iniziata, ma la sensazione è che il futuro di Matteo Prati sarà lontano dall’isola.