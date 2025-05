Calciomercato Genoa, una big italiana bussa alla porta per De Winter. Il difensore rossoblu nel mirino del... - Calcio News 24

Calciomercato Genoa, quella big italiana vuole provare a trattare con la squadra rossoblu per il difensore De Winter. L’indiscrezione

Sami De Winter è indubbiamente uno dei prodotti del calciomercato Genoa destinato con grande probabilità a lasciare la compagine. Nel mezzo però una prima mossa da parte dell’Inter che vuole a tutti i costi il difensore. Ecco il rapporto di Tuttosport.

CALCIOMERCATO GENOA – «Insieme a Beukema, piace tantissimo Koni De Winter (23 anni il 12 giugno), altro profilo il cui cartellino costa 25/30 milioni: alquanto sospetto il fatto che il ragazzo fosse spettatore martedì a San Siro. Anche in questo caso, l’obiettivo sembra quello di favorire una “transizione morbida” lasciando al nuovo arrivato (come accaduto per esempio con Bisseck) il tempo per inserirsi nell’ingranaggio e diventare, una volta completato il processo di inserimento, una colonna dell’Inter che verrà. Prima di pensare al futuro c’è però una grande rivincita da prendersi dopo la beffa di Istanbul».