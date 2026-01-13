Calciomercato Genoa, dopo il ‘caso’ Bento spunta un nuovo nome per la porta: ma non ha ancora giocato questa stagione

Calciomercato Genoa, dopo il ‘caso Bento’ emerge una nuova pista per la porta: il profilo individuato è ancora a zero presenze

Dopo il rifiuto dell’Al Nassr per la cessione di Bento, nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per la porta del Genoa: quello di Stefan Ortega, attualmente al Manchester City. Il portiere, 33 anni, nato in Germania da padre spagnolo e madre tedesca, nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze con i Citizens tra Premier League, coppe nazionali, Champions League e Mondiale per Club. Dal suo arrivo nel 2022/23 ha collezionato complessivamente 56 apparizioni con la squadra di Guardiola.

Quest’anno, però, il suo minutaggio è pari a zero. Il contratto con il Manchester City scadrà a giugno e Ortega si libererà a parametro zero, condizione che alimenta l’interesse di diversi club e rende plausibile l’ipotesi Genoa. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di una delle tante voci di mercato che circolano attorno al club rossoblù, in cerca di un possibile rinforzo tra i pali.

L’eventuale arrivo di Ortega rappresenterebbe comunque una scommessa, soprattutto considerando lo stato di forma di Leali. L’attuale titolare ha offerto prestazioni solide contro avversari come Milan e Cagliari, dimostrando affidabilità e continuità. Per questo, qualcuno si chiede se non sia più opportuno proseguire con lui almeno fino al termine della stagione, evitando di alterare un equilibrio che sembra funzionare.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

