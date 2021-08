Calciomercato Genoa: doppio colpo in vista per i rossoblù. Vicinissimi lo svincolato Mustafi e Lammers dell’Atalanta

Il Genoa prepara due colpi di calciomercato molto importanti in vista della prossima stagione di Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sono ai dettagli le trattative per portare in rossoblù lo svincolato Shkodran Mustafi e l’attaccante Sam Lammers dell’Atalanta.