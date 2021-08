Calciomercato Genoa: si avvicina Fares dalla Lazio mentre l’ultima idea per il centrocampo è l’ex Sampdoria Fernando

Il Genoa è molto attivo sul mercato e lavora a tre operazioni, una per il centrocampo, l’altra sulle fasce e una in difesa. Come riporta Sky Sport il Grifone sta lavorando all’acquisto di Fares che si è avvicinato sensibilmente nelle ultime ore. L’esterno potrebbe arrivare prestito con diritto di riscatto, che nel caso si verificasse porterebbe ad altri tre anni di contratto per l’ex SPAL Genoa e Lazio sono al lavoro per cercare l’intesa già in giornata.

Per il ruolo di mezzala, i rossoblù pensano a Fernando. Il giocatore, svincolato e reduce dall’esperienza in Cina, già conosce Genova e la Serie A dopo la stagione 2015/16 disputata con la maglia della Sampdoria. Chiusa invece l’operazione Maksimovic che – da svincolato – è atteso presto nel capoluogo ligure.