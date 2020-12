Calciomercato Genoa, Musacchio il rinforzo per Ballardini

Calciomercato Genoa: Mateo Musacchio potrebbe essere il rinforzo in difesa per Ballardini

Davide Ballardini è tornato a sedersi sulla panchina del Genoa dopo l’esonero di Maran. Ora, però, l’allenatore chiede rinforzi per la prossima finestra di mercato invernale. In primis, alla rosa rossoblù manca un regista difensore.

Come riportato dal Secondo XIX, il nome in cima alla lista del Genoa sarebbe quello di Mateo Musacchio. L’argentino ha chiesto al Milan di partire e i rossoneri non si opporranno. Dopo l’acquisto del difensore, il club ligure punterà a una mezzala.