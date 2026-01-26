Connect with us

Calciomercato Genoa, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Amorim dell’Alverca! C’è la prima mossa

2 ore ago

Alexsandro Amorim

Calciomercato Genoa, nome nuovo per il centrocampo: occhi su Amorim dell’Alverca! C’è la prima mossa del Grifone per arrivare al portoghese

Il Genoa guarda al futuro e pesca in Portogallo per rinforzare la linea mediana. La dirigenza del Grifone, sempre attenta ai giovani talenti emergenti, ha messo nel mirino Amorim, promettente centrocampista brasiliano classe 2005 attualmente in forza all’Alverca. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra le parti sono già stati avviati per provare a portare il giocatore in Serie A.

Amorim, cresciuto calcisticamente in patria vestendo le maglie di Fortaleza e Athletic, si sta mettendo in luce con la formazione lusitana, dove ha collezionato finora 21 presenze condite da 2 reti tra campionato e coppe nazionali. Per la società ligure, il ventenne sudamericano rappresenta il profilo ideale per aggiungere freschezza e prospettiva alla rosa, superando la concorrenza nella corsa al talento verdeoro.

CALCIOMERCATO GENOA – «@GenoaCFC, il nome nuovo per il centrocampo è Amorim dell’Alverca: avviati i contatti @SkySport».

