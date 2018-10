Calciomercato Genoa: Piatek non si muove a gennaio

Il bomber del Genoa e capocannoniere della Serie A, Krzysztof Piatek è finito nel mirino di diversi club, ma la dirigenza del Grifone non ha intenzione di cederlo a gennaio

La Serie A si è fermata per la seconda sosta della stagione che lascerà spazio alle Nazionali ed alla Uefa Nations League. All’ottava giornata si registra già il dominio della Juventus che a punteggio pieno guida la classifica del campionato con 6 punti di vantaggio sul Napoli al secondo posto. Oltre a quello bianconero la Serie A ha fatto registrare un altro strapotere: quello del centravanti del Genoa Krzysztof Piatek che sta dominando letteralmente la classifica dei marcatori. Il giovane attaccante polacco, sbarcato in Italia durante il mercato estivo per 4,5 milioni di euro dal KS Cracovia, ha messo a segno in 8 gare con la maglia del Grifone ben 13 reti, di cui 9 in campionato in sole 7 partite segnando ogni partita in cui è sceso in campo.

Questo rendimento altissimo ha fatto schizzare il cartellino del giocatore ad oltre 40 milioni e soprattutto ha suscitato l’interesse moltissime società. In pole ci sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund pronte a strapparlo al Genoa già a gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, la dirigenza ed il presidente rossoblù non sono intenzionati a privarsi del bomber polacco durante il prossimo mercato.