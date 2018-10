Tutti pazzi di Piatek! Borussia Dortmund e Bayern Monaco son già sulle sue tracce: il Genoa fissa il prezzo

Nove gol in sette partite di Serie A. Per l’attaccante rossoblù un inizio di stagione scoppiettante che è già entrato nella storia del calcio italiano. E’ infatti da 70 anni che un calciatore non era riuscito a segnare come lui in così poche partite. E se pensiamo poi al fatto che Piatek sia il calciatore che ha segnato di più nei principali campionati europei, il discorso diventa ancor più impressionante.

Un momento di forma straordinario che non di certo passato inosservato in Europa, soprattutto in Bundesliga dove il Borussia Dortmund si era già fatto sentire l’estate scorsa prima che Piatek firmasse per il grifone. Secondo la testata tedesca Bild, non solo il Dortumd, ma anche il Bayern Monaco, sarebbero interessate all’attaccante in forza Genoa e avrebbero cominciato a muoversi concretamente per portarsi a casa il gioiellino di Preziosi già in questa sessione invernale.

Tuttavia il presidente e Perinetti, non vorranno di certo privarsi di un talento come quello di Piatek, a meno di un’offerta clamorosa. Ed è per tale motivo che il Genoa ha fissato il prezzo del suo cartellino. Si parla per ora di 30/35 milioni, ma probabilmente il valore aumenterà nel corso della stagione se dovesse mantenere questo ritmo.