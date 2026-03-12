Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo: la richiesta fatta dal tecnico per il prossimo anno

Cristian Chivu sta progettando una vera e propria rivoluzione tattica all’Inter. Dopo aver utilizzato il 3-5-2 nelle ultime stagioni, il tecnico rumeno ha deciso che è il momento di cambiare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Chivu vuole costruire un gioco più offensivo e dinamico, con una mediana a quattro e due trequartisti dietro la punta. Il primo obiettivo per questo nuovo modulo è Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco.

La nuova visione tattica di Chivu

Il cambio di rotta tattico di Chivu mira a dare più libertà offensiva ai suoi giocatori. Seppur il 3-5-2 abbia garantito solidità e coesione alla squadra, spesso limitava la creatività dei singoli. Come scrive Tuttosport, Chivu vuole implementare una struttura più offensiva, ridisegnando in particolare il centrocampo. Il sistema che potrebbe adottare sarebbe un 3-4-2-1, mantenendo la solidità difensiva ma con maggiore spazio per la fantasia. Tuttavia, la difesa a tre rimarrà inalterata in alcune zone, come nel caso della sinistra, dove Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono diventati punti fermi.

Goretzka, il rinforzo ideale per la mediana

Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, è il profilo ideale per il centrocampo dell’Inter. Classe 1995, Goretzka ha annunciato che a fine stagione lascerà il Bayern, a parametro zero, con l’intenzione di continuare la sua carriera all’estero. Nonostante non abbia giocato molto nelle ultime partite di Champions League, l’Inter ha già avuto dei contatti con il suo entourage. La presenza di Piero Ausilio e Dario Baccin a Bergamo per assistere alla sfida tra Atalanta e Bayern Monaco suggerisce l’interesse concreto del club nerazzurro per il centrocampista tedesco. Tuttavia, la concorrenza per Goretzka è forte, e non sarà facile per l’Inter assicurarsi il suo ingaggio.

Con l’arrivo di Goretzka, Chivu potrebbe finalmente dare all’Inter quel mix di solidità e dinamismo di cui ha bisogno per competere ad alti livelli, sia in Italia che in Europa.