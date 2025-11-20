Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista

Calciomercato Inter: Calhanoglu tra derby e futuro in nerazzurro. Ecco la situazione attuale della squadra nerazzurra. Il punto

Il nome di Calhanoglu torna prepotentemente al centro del dibattito legato al Calciomercato Inter, non solo per il suo impatto in campo, ma anche per le insistenti voci di trasferimento che accompagnano il centrocampista turco da tempo. Alla vigilia del derby di Milano, la sfida tra Inter e Milan diventa il palcoscenico perfetto per osservare i duelli tattici e tecnici dei due registi: Calhanoglu e Luka Modric. Due giocatori esperti, fondamentali per le rispettive squadre, che promettono spettacolo e qualità nella sfida più sentita della città.

In questa stagione, Calhanoglu si è confermato uno dei punti di riferimento dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Dal suo arrivo in nerazzurro nel 2021, il turco ha saputo conquistarsi un ruolo di primo piano grazie a qualità tecniche di alto livello: visione di gioco, precisione nei calci piazzati e capacità di dettare i ritmi del centrocampo. Il suo contributo è stato determinante per garantire equilibrio alla squadra, rendendolo un perno imprescindibile nell’assetto tattico della formazione milanese.

Nonostante la sua importanza sul campo, le voci di mercato continuano a circondarlo. Il Galatasaray, che aveva provato a riportarlo in Turchia durante la scorsa estate, non ha mai nascosto il suo interesse e potrebbe tornare alla carica già a gennaio. Un’ipotesi che, seppur suggestiva, risulta complicata da accettare per l’Inter: il club nerazzurro considera infatti Calhanoglu incedibile nel mercato di gennaio, vista la sua centralità nella squadra e il ruolo chiave nel progetto di Chivu.

Il centrocampista turco ha un contratto valido fino al 2027, e sebbene in futuro possa aprirsi la possibilità di discutere un rinnovo o altre soluzioni contrattuali, al momento l’Inter intende mantenere stabile la rosa senza indebolirla. Anche il Galatasaray, pur continuando a monitorare la situazione, dovrà fare i conti con la decisione ferma del club di viale della Liberazione.

Sul piano tecnico, invece, il derby rappresenta un test cruciale per Calhanoglu, chiamato a confrontarsi con Modric, leader del centrocampo rossonero. La sfida tra i due veterani promette grande intensità e duelli da fuoriclasse, con il turco pronto a guidare l’Inter in una partita decisiva per la classifica.

Il futuro di Calhanoglu resta dunque aperto, ma il presente è chiaro: l’Inter non può fare a meno del suo cervello di centrocampo. In chiave Calciomercato Inter, ogni decisione su di lui sarà ponderata con attenzione, confermando quanto sia prezioso per il club e quanto la sua permanenza sia una priorità strategica.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A