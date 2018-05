Calciomercato Inter, le ultime news riguardano le cessioni: il West Ham può riscattare Joao Mario, mentre Davide Santon piace alla Sampdoria e alla Fiorentina

Le ultime notizie di calciomercato sull’Inter riguardano le cessioni, su tutte quelle di Joao Mario e Davide Santon. Per il primo c’è il West Ham, mentre per il secondo potrebbero scontrarsi Fiorentina e Sampdoria. Partiamo proprio da Joao Mario, che a gennaio è andato via in prestito con diritto di riscatto. La sua stagione al West Ham è finita ma il portoghese ha impressionato il club e i tifosi, tanto che c’è chi chiede il riscatto. Servono trenta milioni di euro e pare che il West Ham sia intenzionato a darli all’Inter. Joao Mario non diventerà dunque una minusvalenza, anche se la trattativa va perfezionata.

Saluta Joao Mario, ma se ne andrà anche Davide Santon. Tornato nel 2015 dopo esser cresciuto nel vivaio nerazzurro, il terzino è richiesto all’estero e il Watford si sarebbe informato per lui. Sono però due club di Serie A a fare sul serio, vale a dire la Fiorentina e la Sampdoria. Entrambe già in tempi non sospetti si sono interessate a Santon e ancora adesso sono alla ricerca del laterale. La Fiorentina è leggermente avanti, la Samp non molla. Santon è in scadenza nel 2019, l’Inter vuole cederlo per non perderlo a zero.