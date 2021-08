Inter, il Chelsea prepara il contratto di Lukaku: le cifre

Sempre più vicino il trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea. Ecco quanto guadagnerebbe il belga a Londra

Il Daily Mail fa il punto sul possibile ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea. I londinesi dovrebbero rilevare il cartellino del centravanti belga in cambio di 120 milioni di euro, prima di offrire un ricco ingaggio allo stesso giocatore, pronto a diventare il più pagato della rosa a disposizione di Tuchel.

Nella sua nuova avventura in Premier League, il 28enne andrebbe a percepire 350mila sterline a settimana, per un totale di 18 lorde a stagione (21 milioni di euro). In cifre nette, lo stipendio si aggirerebbe intorno ai 13 milioni di euro, quasi il doppio di quanto Lukaku percepisce dall’Inter.

