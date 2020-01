Calciomercato Inter, countdown per Eriksen: la situazione

L’Inter in attesa di una risposta da Christian Eriksen: è il danese il sogno di Conte per questa finestra di calciomercato

L’Inter vuole Christian Eriksen, possibilmente già a partire da gennaio. I nerazzurri hanno inoltrato un’offerta ai rappresentanti del giocatore del Tottenham, e sono in attesa di una risposta entro lunedì.

In caso di feedback positivo, il club milanese tratterà con gli Spurs, insistendo per poter chiudere l’operazione e garantire il giocatore a Conte al più presto, e non a giugno. A riportarlo è gianlucadimarzio.com.