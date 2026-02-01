Calciomercato Inter, tutto in 48 ore: tre nomi in ballo. E Chivu ha fatto una richiesta, vuole lui! Ultimissime

Calciomercato Inter, ultime 48 ore infuocate per l’Inter. Ecco i tre tavoli sui quali sta lavorando la dirigenza nerazzurra

L’Inter si prepara a vivere le ultime 48 ore di calciomercato con l’obiettivo di regalare a Cristian Chivu il tassello mancante per blindare lo Scudetto e affrontare la Champions League. Il tecnico romeno è stato chiaro con la dirigenza: serve un rinforzo sugli esterni. Nonostante la classifica sorrida (potenziale +8 sul Milan), Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per esaudire il desiderio dell’allenatore. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Moussa Diaby. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Diaby: braccio di ferro con l’Arabia

L’esterno francese classe 1999, attualmente in forza all’Al-Ittihad, è il profilo ideale per dare imprevedibilità e cambio di passo su entrambe le fasce. La trattativa è complessa: i sauditi hanno respinto la prima offerta di prestito con diritto di riscatto a 35 milioni, pretendendo una cessione definitiva. Tuttavia, l’Inter ha un alleato in più: la volontà del giocatore. Chivu ha parlato personalmente con Diaby, convincendolo della bontà del progetto tecnico. Ora si cerca la quadra sulla formula: trasformare il diritto in obbligo di riscatto potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare in extremis.

Il domino a centrocampo: Jones sblocca Frattesi?

Se sulle fasce Luis Henrique e l’infortunato Denzel Dumfries (nonostante l’interesse passato del Liverpool) non si muoveranno, a centrocampo potrebbe scatenarsi un effetto domino. Dal Liverpool potrebbe arrivare Curtis Jones. Il centrocampista inglese di 25 anni, fuori dai piani del tecnico Arne Slot, è un’opportunità di mercato last-minute. L’ostacolo è burocratico: i Reds aprono al prestito solo se il giocatore rinnoverà prima il contratto (scadenza 2027), condizione che Jones sta valutando. Se l’inglese dovesse sbarcare alla Pinetina, si aprirebbero le porte dell’addio per Davide Frattesi. La mezzala della Nazionale, chiusa nelle rotazioni e in cerca di rilancio, ha già un accordo di massima con il Nottingham Forest. Tutto è pronto: serve solo l’incastro giusto tra Milano e l’Inghilterra.