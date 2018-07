Calciomercato Inter, Eder: «Resto, ma se arrivasse un’offerta migliore…»

L’attaccante dell’Inter, Eder, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista a Premium Sport affermando di poter lasciar i nerazzurri nel caso gli venisse proposta un’offerta allettante.

Calciomercato di fuoco per l’Inter che ha già portato diversi grandi nomi a Milano e che sta lavorando per accaparrarsene altri. L’obiettivo dei nerazzurri è chiaro: costruire una rosa solida che possa far bene nel corso della prossima stagione su tutti i fronti. Oltre al mercato in entrata, il club lombardo sta valutando anche quello in uscita e ci sono ancora alcune pedine in bilico. Una tra queste è il centravanti Eder che potrebbe essere sacrificato dopo l’arrivo di Lautaro Martinez.

Oggi l’attaccante italiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Premium Sport ed ha parlato del suo futuro, confermando la sua volontà di rimanere a Milano, ma lasciando aperti degli spiragli. Il giocatore nerazzurro ha, difatti, ammesso che potrebbe lasciare l’Inter, solo qualora arrivasse un’offerta migliore che lo alletti. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile interessamento del Valencia che per convincere l’Inter dovrebbe offrire una cifra vicina ai 10 milioni di euro e trattare con il giocatore che attualmente ha un ingaggio di 1,8 milioni netti a stagione.