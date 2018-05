Eder, addio all’Inter? C’è il Valencia: i dettagli

Calciomercato Inter, sirene dalla Spagna per Eder: l’attaccante italo-brasiliano è finito nel mirino del Valencia di Marcelino, ecco i dettagli

Meno di 900’ tra Serie A e Coppa Italia, la folta concorrenza e la gerarchia di Luciano Spalletti: Eder potrebbe dare l’addio all’Inter al termine della stagione. Arrivato dalla Sampdoria nel gennaio del 2016, l’attaccante italo-brasiliano è stato accostato a diversi club nelle ultime sessioni di mercato e, secondo quanto riporta la stampa spagnola, è tornata di moda un’ipotesi in Liga…

Plaza Deportiva rivale che Eder è un obiettivo sensibile del Valencia. I Che sono alla ricerca di innesti di valore per la formazione di Marcelino, tornata in Champions League dopo una stagione di altissimo livello, e il classe 1986 fa gola alla dirigenza. Attese conferme nelle prossime settimane, con l’attaccante che ha già dato il suo ok alla destinazione: possibile svolta nell’affare Joao Cancelo? Parola al mercato.