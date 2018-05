Joao Cancelo, decisiva Lazio-Inter per il suo futuro: le ultime

Tiene banco in casa Inter il futuro di Joao Cancelo: il riscatto nerazzurro dipenderà molto dal risultato della sfida dell’Olimpico contro la Lazio secondo la stampa spagnola

Inter, è tutto da scrivere il futuro di Joao Cancelo. Arrivato in estate dal Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, il laterale portoghese è tra le rivelazioni della formazione di Luciano Spalletti e la dirigenza è al lavoro per il riscatto del suo cartellino. Le cifre però spaventano le casse nerazzurre, con il FPF che tiene banco: il Biscione dovrà infatti recuperare 40 milioni di euro entro il 30 giugno e l’opzione per l’ex Benfica scadrà il 30 maggio…

L’edizione odierna di Superdeporte fa il punto della situazione sul futuro di Joao Cancelo, che verrà scritto domenica 20 maggio 2018. In programma allo stadio Olimpico Lazio-Inter, scontro diretto per la qualificazione in Champions League. In caso di mancata vittoria, il riscatto del classe 1994 si complicherebbe in maniera enorme: le mancate entrate della qualificazione nella competizione europea peserebbero sulle casse e difficilmente l’Inter potrebbe esercitare la clausola di riscatto. Al momento, secondo il portale spagnolo, il Valencia non ha ricevuto altre offerte per il calciatore ma è intenzionato a monetizzare al massimo data l’ottima stagione dell’esterno.