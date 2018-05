Skriniar, l’agente: «Felice all’Inter, ma dipende dai conti del club»

Quale futuro per Milan Skriniar? Il centrale difensivo di proprietà Inter è sul taccuino di numerosi top club europei, ecco le parole del suo agente Csonto

Tra permanenza all’Inter e futuro all’estero: il destino di Milan Skriniar è tutto da scrivere. Il suo agente ha parlato ai microfoni del portale slovacco Sport ed ha riportato le ultime sul futuro del centrale difensivo: «Non posso ancora dire cosa succederà nel mercato estivo. Milan ha un contratto di quattro anni con l’Inter, ma tutto il mondo parla di lui. E’ anche una questione di soldi, l’Inter sta pensando di venderlo e solo per 70 milioni di euro. E’ felice in nerazzurro e non andrà via se non arriverà una vera e propria offerta top. Vedremo come andrà l’ultima partita di campionato: nel calcio tutto è possibile, la situazione muta continuamente e siamo pronti a tutto».

Continua Karol Csonto ai microfoni di Sport.sk: «Il prezzo del calciatore dipende da quanto gioca e da che tipo di contratto ha. Al momento abbiamo un contratto fino al 30 giugno 2022. Potrebbe crearsi una situazione diversa qualora l’Inter non si qualificasse alla prossima edizione di Champions League. Molto dipenderà anche dalla situazione finanziaria del club, che al momento non conosco». Conclude poi il procuratore slovacco: «Dipende anche dai calciatori che dovrebbero vendere: che si tratti di Perisic, Icardi, Skriniar o di altri tre calciatori. Dovranno anche scegliere se riscattare il cartellino di Rafinha o quello di Joao Cancelo: sono tanti i fattori che possono influenzare il club».