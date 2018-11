Gabigol, ipotesi Ligue 1: Marsiglia sul brasiliano

Calciomercato Inter, possibile futuro in Ligue 1 per Gabigol: l’attaccante brasiliano è finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia

Giorni decisivi per il futuro di Gabriel Barbosa. A gennaio scadrà il prestito al Santos, con l’attaccante brasiliano di proprietà Inter che è finito nel mirino di diversi club: dal Flamengo al Palmeiras, passando per lo stesso Peixe e la tentazione Premier League. Ma spunta una nuova pista, come riportato dalla stampa transalpina: su Gabigol ci sarebbe anche l’Olympique Marsiglia.

Un’occasione di mercato che la dirigenza OM sta monitorando con grande interesse, con il classe 1996 che ha raccolto 16 reti in Brasile, rilanciandosi così dopo il periodo buio in nerazzurro. Il Biscione sta valutando il da farsi e i rapporti con la società francese sono ottimi: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…