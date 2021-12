Calciomercato Inter: i dettagli sui rinnovi di Perisic e Brozovic

L’Inter continua a lavorare al rinnovo di contratto di Ivan Perisic e di Marcelo Brozovic: ecco la situazione dei due croati

L’Inter continua nella sua “missione rinnovi”. I nerazzurri, infatti, hanno sul tavolo diverse operazioni, tra cui quella riguardante i due croati, Perisic e Brozovic. In un approfondimento, La Gazzetta dello Sport ha spiegato la situazione: per quanto riguarda Perisic, l’idea dell’esterno sarebbe di chiudere la carriera in Inghilterra o Germania, ma accetterebbe di restare in nerazzurro.

Il club, però, non vuole superare una certa cifra anche per via dell’età dell’ex Wolfsburg. Per quanto riguarda Brozovic, invece, la trattativa è ormai apparecchiata: la firma sul contratto dovrebbe arrivare, con il centrocampista che salirà a un ingaggio di 5.5 milioni di euro l’anno.