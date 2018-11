L’Inter programma il suo futuro e pensa all’acquisto di Lafont: il francese sostituirà Handanovic e sarà il prossimo numero 1 dei nerazzurri

Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che vedono l’Inter alla ricerca di un nuovo portiere. Handanovic, di anni 34, sta fornendo il suo solito contributo in termini di parate e prestazioni decisive, ma chiaramente si sta avviando nella fase finale della sua carriera. In certe partite non so mancati alcuni passaggi a vuoto, motivo per cui Ausilio sta già lavorando sul suo sostituto che potrebbe arrivare in nerazzurro, affiancandolo per una stagione. Il nome sui l’Inter è molto attenta è quello di Lafont, portiere della Fiorentina, che rappresenterebbe un ottimo investimento, visti i suoi 19 anni. Inoltre, se il suo acquisto fosse finalizzato in estate, avrebbe alle spalle un’intera stagione di Serie A da titolare, consegnandogli i guanti da titolare nella stagione 2020/2021.