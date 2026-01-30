Calciomercato Inter: sondaggio del Liverpool per Dumfries, la risposta dei nerazzurri non si è fatta attendere. Novità importanti

Calciomercato Inter: il Liverpool ha effettuato un sondaggio per Dumfries, qual è stata la risposta dei nerazzurri. Novità importanti

Un fulmine a ciel sereno scuote la tranquillità della Pinetina a pochissime ore dal “gong” finale del calciomercato invernale. L’Inter si trova improvvisamente a dover fronteggiare un assalto proveniente dalla Premier League che potrebbe destabilizzare l’ambiente proprio nel momento clou della stagione. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Liverpool ha effettuato un sondaggio ufficiale per Denzel Dumfries.

L’emergenza ad Anfield: Frimpong KO

La mossa dei Reds non è programmata, ma dettata da una pesante emergenza. Il club inglese ha perso per un grave infortunio Jeremie Frimpong. Per coprire il vuoto lasciato sulla fascia destra, il tecnico Arne Slot ha indicato proprio in Dumfries il sostituto ideale. Il nerazzurro è considerato il profilo perfetto per adattarsi immediatamente ai ritmi frenetici del calcio inglese senza bisogno di apprendistato.

La posizione dell’Inter: Chivu dice no

Nonostante il fascino e la potenza economica della Premier League, l’operazione appare in salita. La risposta giunta dalla sede di Viale della Liberazione è stata gelida: al momento è una chiusura netta. L’Inter è impegnata su due fronti caldissimi: la rincorsa allo Scudetto e i delicati playoff di Champions League (contro il Bodø/Glimt). Privarsi di un titolare inamovibile il 30 gennaio sarebbe un azzardo tecnico troppo grande. Soprattutto, c’è il veto di Cristian Chivu. L’allenatore nerazzurro considera l’olandese un ingranaggio fondamentale per i suoi schemi. Con pochissimo tempo a disposizione per trovare un sostituto all’altezza sul mercato, il tecnico ha chiesto alla società di non smantellare la rosa.

Spiraglio solo per offerte “fuori mercato”

La porta è chiusa, ma non blindata a tripla mandata. Nel calcio moderno, tutto ha un prezzo. Se il Liverpool, preso dalla disperazione per l’infortunio di Frimpong, dovesse presentare nelle prossime ore una proposta economica “irrinunciabile” e fuori dai parametri di mercato, la dirigenza nerazzurra potrebbe vacillare. Per Dumfries la Premier resta un sogno mai nascosto, ma l’Inter ha chiarito la sua priorità: la competitività immediata. Salvo follie economiche dell’ultimo minuto, ogni discorso sarà rimandato all’estate.